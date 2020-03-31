Sandıklı Esnaf Odası, kaymakamlığa dezenfektan hibe etti - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Öztop, kaymakamlığa dezenfektan hibe etti.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yaptığı açıklamada, köylerde kullanılmak üzere dezenfektan hibesini kabul ettiklerini belirtti.

Tortop, "Ülke olarak koronavirüse karşı ilk günden önlemlerimizi aldık. Herkes elini taşın altına koyarsa fırsatçılara da imkan tanımamış oluruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Öztop'a duyarlı davranışından teşekkür ederim." dedi.