Son Dakika Haberleri: Sandıklı futbol takımlarının yeni kamp merkezi olmaya aday
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Sandıklı futbol takımlarının yeni kamp merkezi olmaya aday

35 dakika önce

- Sandıklı futbol takımlarının yeni kamp merkezi olmaya aday Çok sayıda futbol takımı kamp için Sandıklı'ya geliyorAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan termal otellerin antrenman sahaları ve spor kompleksleri yapmaları ile birlikte ilçeye hazırlık kampları için...

- Sandıklı futbol takımlarının yeni kamp merkezi olmaya aday
Çok sayıda futbol takımı kamp için Sandıklı'ya geliyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan termal otellerin antrenman sahaları ve spor kompleksleri yapmaları ile birlikte ilçeye hazırlık kampları için futbol takımlar gelmeye başladı.
Hüdai kaplıcalarındaki termal otellerin futbol kulüplerinin talebi doğrultusunda antrenman sahaları ve spor kompleksleri yapmaları olumlu sonuç vermeye başladı. Oteller bünyesinde yapılan antrenman sahasından futbol takımları yararlanıyorlar.
Bilecik'in Bal Ligi takımlarından Bozüyük Vitraspor bu tesislerde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor. Sandıklı'ya ilk gelen takımlardan olan Bozüyük Vitraspor'un Teknik Direktörü Nejdet Emre Özbayer, "Biz daha önce değişik illerde kamplar yapıyorduk. Sandıklı'da böyle bir imkan olduğunu öğrenince burayı tercih ettik. Bizim için konaklama ve antrenman yapabileceğimiz sahanın olması önemli. Bu imkanı Sandıklı'da yakaladık. Sandıklı ulaşım olarak ve iklim olarak çok elverişli. Biz Bölgesel Amatör Lig takımıyız bizimle birlikte 3. Lig takımları da buraya geliyorlar. Dün Adana Kozan takımı ile hazırlık maçı yaptık ve kamptan memnunuz" dedi.
Sandıklı, Bozüyük, Futbol, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
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