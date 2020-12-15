Sandıklı Hüdai Termal Turizm Alt Yapı Hizmetleri Birliği Meclis Toplantısı - Son Dakika

Sandıklı Hüdai Termal Turizm Altyapı Hizmetleri Birliği Meclis Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Sandıklı Belediyesi makam odasında yapılan toplantıya, Çiçek'in yanı sıra Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve birlik üyeleri katıldı.

Sandıklı'nın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Çiçek, ilçenin, jeotermal kaynaklarıyla gerek termal tesis olarak, gerek ısınma, gerekse de seracılıkta önem taşıdığını söyledi.

Sandıklı'nın sağlık turizmini canlandıran Hüdai Kaplıcaları ile ilin en çok tercih edilen termal otellerini barındırdığını kaydeden Çiçek, "Her yıl birçok ziyaretçiyi kendine çekiyor. Bizler de Valilik olarak, termal cennetimiz Afyonkarahisar'ın turizm potansiyelini artırmak için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Toplantı, Birlik Meclisinin temmuz ayında yapmış olduğu toplantı gündem maddelerinin değerlendirilmesi, 2020 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair talebin, 2021-2023 yılları arasındaki bütçe taslağının ve sözleşmeli çalıştırılacak personele verilecek ücretlerin belirlenmesine dair talebin görüşülmesinin ardından sona erdi.