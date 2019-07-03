Son Dakika Haberleri: Sandıklı ilçe trafik toplantısı düzenlendi
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Sandıklı ilçe trafik toplantısı düzenlendi

57 dakika önce

Sandıklı İlçe Trafik toplantısı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop başkanlığında gerçekleştirildi.

Sandıklı ilçe trafik toplantısı düzenlendi, System.String[]
Sandıklı İlçe Trafik toplantısı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Bakanı Mustafa Çöl, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Jandarma Komutanı İhsan Doray ve ilçe trafik komisyon üyeleri katıldı.

Şehir içi trafiğinin ele alındığı toplantıda gündemdeki trafik sorunları görüşülerek karara bağlanırken karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Tortop, toplantıda yaptığı konuşmada, "İlçemiz şehir içi trafiği konusunda gündemdeki konuları görüşerek vatandaşların en sağlıklı şekilde trafiği kullanması ve yayaların da güvenli bir şekilde yürüyüş yapması için gerekli tedbirleri aldık. Araç park sorunu ile ilgili de yapılacak olan çalışmaları değerlendirdik."ifadelerini kulandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:57 Kaynak: AA
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