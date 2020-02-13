Sandıklı jandarma ekiplerinden cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı jandarma ekiplerinden cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi - Son Dakika

Sandıklı jandarma ekiplerinden cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, direksiyon başında cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri konusunda sürücü denetimi yaptı.

Sandıklı jandarma ekiplerinden cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, direksiyon başında cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri konusunda sürücü denetimi yaptı.


İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nca Türkiye genelinde yapılan trafik uygulaması kapsamında, sabah saatlerinde Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sandıklı - Hocalar - Uşak karayolunda çift yönlü yapılan uygulamada yolcu taşıyan araçlar başta olmak üzere çok sayıda aracı denetledi. Seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere 288 lira ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ise 132 lira cezai işlem uyguladı.


Asayiş ve trafik birimlerinde görev yapan jandarma personelinin katıldığı uygulamada, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, emniyet kemeri takılması konularında sürücüleri bilgiler verildi. Emniyet kemerlerini takan ve trafikte cep telefonu kullanmayan sürücüler ise Jandarma ekipleri tarafından tebrik edilerek teşekkür edildi.


Uygulamadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlar bu denetimlerin güzel olduğunu ve devam etmesini istediler. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Jandarma, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Siber zorbalığa maruz kalan İrem Derici yaşadıklarını anlattı
Uludağ'da kavga sonrası gözaltına alınan Reynmen, isyan etti: Bize psikolojik şiddet uyguluyorlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Erdoğan, Şener Eruygur'a "Kes ulan" diye bağırmış Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:39:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıklı jandarma ekiplerinden cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]