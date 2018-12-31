Son Dakika Haberleri: Sandıklı Kaplıcalarında Termal Şelale Soğuktan Dondu

Sandıklı Kaplıcalarında Termal Şelale Soğuktan Dondu

15 dakika önce

Sandıklı kaplıcalarında termal şelale soğuktan donduAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklıklarının eksi 12 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal sıcak su şelalesi bile buz tuttu.

Sandıklı kaplıcalarında termal şelale soğuktan dondu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklıklarının eksi 12 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal sıcak su şelalesi bile buz tuttu.
Hüdai Kaplıcalarında yerin yaklaşık 800 metre altından 70 derece ile çıkan sıcak suyun 60 derece ile verilerek oluşturulan şelale dondu. Bir taraftan sıcak suyun etkisiyle buharların çıktığı şelalede diğer yandan buz sarkıtlarının muhteşem görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı.
İstanbul'dan Sandıklı'ya tatil için gelen İlyas Ergün, "Şelalenin yeraltından çıkan sıcak suları hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düşmesi ile birlikte donmuş. Çok güzel bir görüntü oluşmuş durumda. Biz de bunları değerlendirmek açısından selfi yaptık" dedi
Yalova'dan tatil için Sandıklı Hüdai Kaplıcalarına geldiğini söyleyen Nurettin Yılmaz ise, "Bu şelalenin sarkıtları oluşması buraya ayrı bir güzellik katmış. Gece baktığımda hava sıcaklığı eksi 12 derece diyordu. Sabah baktığımda ise eksi 6 diyordu. Tabi bu soğuk hava şelalede sarkıtları meydana getirmiş. Güzel bir görüntü olmuş" dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:12 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Sandıklı, Güncel
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