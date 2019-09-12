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Sandıklı Kaymakamı Can Tortop'un okul ziyaretleri

2 saat önce

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması üzerine Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop bazı ilköğretim okullarını ziyaret etti.

Sandıklı Kaymakamı Can Tortop'un okul ziyaretleri, System.String[]

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması üzerine Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop bazı ilköğretim okullarını ziyaret etti.

Kaymakamı Eflatun Can Tortop'a ziyaretlerinde Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Jandarma Komutanı İhsan Doray, Emniyet Müdürü Hanifi Savur da eşlik etti.

Ziyaretlerde okul müdürleri ve öğrenciler ile de görüşen Can Tortop, yeni eğitim öğretim döneminin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tortop ziyaretlerine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Okullarımızda müdür, öğretmen ve öğrencilerimizi ziyaret ederek, yeni eğitim döneminde yapılacaklar, sorun ve sıkıntıları konuşma fırsatı bulduk. Bunun yanında eğitim dönemi içerisinde açılacak kurslar hakkında da fikir alış verişi yaptık. Ailede başlayan öğrenme sürecinin ikinci adımını okul dönemi oluşturmaktadır. Bu süreçte elde edilen kazanımlar, bireylerin ve dolayısıyla da gelecekte milletimizin hayatını şekillendirmektedir. Çocuklarımız eğitim yolu ile sadece bilgi birikimi değil aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerleri de kazanırlar. Bu yüzden iyi bir insan iyi bir vatandaş olmanın temel şartı eğitimdir." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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