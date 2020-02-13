Sandıklı Kaymakamı Tortop'dan kursiyerlere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı Kaymakamı Tortop'dan kursiyerlere ziyaret - Son Dakika

Sandıklı Kaymakamı Tortop'dan kursiyerlere ziyaret

7 saat önce

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Sandıklı Kaymakamı Tortop'dan kursiyerlere ziyaret, System.String[]

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.


Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün de katıldığı ziyarette, Tortop, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlere kolay gelsin dileklerini iletti.

Meslek edindirme konusunda gereken desteği verdiklerini, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini belirten Kaymakam Tortop, kursiyerlerin sorun ve isteklerini dinledi.


Yapılan el emeği ürünlerin incelendiği ziyarette Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kök, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Eflatun Can TORTOP, Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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