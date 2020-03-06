Sandıklı Kaymakamı Tortop'dan okul ziyareti - Son Dakika

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçedeki Miralay Reşat Bey İlkokulu'nu ziyaret etti.



Ziyarette okulda öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Tortop, meslekte 41. yılını dolduran Miralay Reşat Bey İlkokulu Müdürü Hasan İnam'a plaket ve hediye verdi.



Eğitime ellerinden geldiği ölçüde destek olduklarını belirten Tortop, "Eğitime yıllarını veren öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyorum. Hasan hocamızı da tebrik etmek amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerle de sohbet etmek imkanı bulduk." dedi.