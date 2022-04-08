Sandıklı Kaymakamı Tortop, Ekinhisar köyündeki iftar programına katıldı - Son Dakika

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Ekinhisar Köyünde yurt dışında yaşayan gurbetçilerin destekleriyle düzenlenen iftar programına katıldı.

Tortop, köy meydanındaki programda, iftar etkinliklerinin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti.

Toplu olarak açılan oruçların anlamlı olduğunu aktaran Tortop, "Birlik ve beraberliklerin pekiştiği bu mübarek ayda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Rahmet ve bereketi bol olan ramazan ayında yapılan tüm ibadetlerinizi Allah kabul etsin." ifadesini kullandı.

???????Programda, çocuklara da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İftara, Tortop'un yanı sıra eşi Reyhan Tortop, Kaymakam Adayı Mustafa Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Alptuğ Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Özel İdare Müdürü Halil Arslan, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı.