Sandıklı Kaymakamı Tortop, ilçedeki "pickleball" kortlarının açılışını yaptı - Son Dakika

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçeye yeni yapılan iki pickleball sahasının açılışını gerçekleştirdi.

Tortop, Sandıklı Gençlik Merkezine yapılan sahalarının açılışında yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da yeni bir spor branşı olan pickleball'ı ilçedeki gençler arasında yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Pickleball'ın bakir bir spor dalı olduğunu dile getiren Tortop, şöyle konuştu:

"Bunun Türkiye ve Avrupa Şampiyonları yakın bir gelecekte yapılacak. O sürece şimdiden kendimizi hazırlayalım, ilerinin şampiyonları ilçemizden, ilimizden yetişsin diye bizde çok hevesliyiz. Badminton, masa tenisi, voleybol gibi 3 -4 spor branşının birleşiminden ortaya çıkan bir spor bende oynamaya başladım. İnşallah geleceğimizin sporcularını Sandıklı'mızdan yetiştirelim."

Türkiye Pickleball Temsilcisi Mustafa Türk de pickleball'ın Türkiye'nin en yeni spor dallarından bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Pickleball'ı bir proje haline getirerek şuanda Türkiye'de uluslararası oynanabilecek tek kort Afyonkarahisar'da ve diğerlerini de Sandıklı'ya yaptık." ifadesini kullandı.

Açılışın ardından Kaymakam Tortop ve eşi Reyhan Tortop'la pickleball oynadı.???????