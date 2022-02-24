Sandıklı Kaymakamı Tortop, köy ekmeğinin yapılışını inceledi - Son Dakika
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Sandıklı Kaymakamı Tortop, köy ekmeğinin yapılışını inceledi

24.02.2022 16:00
Sandıklı Kaymakamı Tortop, köy ekmeğinin yapılışını inceledi

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçenin meşhur lezzeti patatesli köy ekmeğinin yapılışını inceledi.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçenin meşhur lezzeti patatesli köy ekmeğinin yapılışını inceledi.

Kaymakam Tortop, Karacaören Köyü'nde patatesli köy ekmeği yapan Sami ve Gönül Öztürk çiftine ait taş fırını ziyaret etti.

Fırın sahiplerinden bilgi alan Tortop, yaptığı açıklamada, her yörenin kendine göre kültürü ve hamur işleri bulunduğunu belirtti.

Gıda ve mutfak ürünlerinin kullanış biçimlerinin de yörenden yöreye değişiklik gösterdiğini dile getiren Tortop, şunları kaydetti:

"Burada aynı şey patatesli ekmek olarak buraya has bir ürün olarak farklı bir lezzet ile karşımıza çıkıyor. Uzun raf ömrü ile de patatesli köy ekmeği bölgede tanınan ve tüketimi oldukça fazla olan damaklara hitap eden bir ürün, bugün meşhur patatesli köy ekmeğimizin lezzete dönüşme aşamalarını inceleme fırsatı bulduk."

Fırın sahibi Sami Öztürk de patates katkılı pişen ekmeklerin ortalama 1 kilo 500 gram ile 1 kilo 750 gram arasında olduğunu söyledi.

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Eflatun Can Tortop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı Kaymakamı Tortop, köy ekmeğinin yapılışını inceledi - Son Dakika


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