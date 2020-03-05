Sandıklı Kaymakamlığı'ndan "koronavirüs yok" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı Kaymakamlığı'ndan 'koronavirüs yok' açıklaması - Son Dakika

Sandıklı Kaymakamlığı'ndan "koronavirüs yok" açıklaması

6 saat önce

Sandıklı Kaymakamlığından, ilçe hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası olmadığı açıklandı.

Sandıklı Kaymakamlığı'ndan

Sandıklı Kaymakamlığından, ilçe hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası olmadığı açıklandı.

İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sandıklı Devlet Hastanesine son iki günde Suudi Arabistan'dan umre dönüşü 3 hastanın öksürük ve boğaz ağrısı şikayetleriyle başvurduğu bildirildi.

Hastaların genel durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Hastalarımızın gözlem ve tetkik amaçlı yatılı tedavilerine başlanmıştır. Bilgisiz ve yetkisiz kişilerce koronavirüs vakası olduğu yönündeki sosyal medyadaki paylaşımlar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. İlçe halkımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini dileriz. İlçemizde Kovid-19 vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:38 Kaynak: AA
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