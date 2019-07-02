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Sandıklı Kent Konseyi yeni dönem ilk toplantısını yaptı

35 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 31 Mart mahalli idareler seçimleri sonrası yasa gereği oluşturulması gereken Kent Konseyi, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün çağrısı ile toplandı.

Sandıklı Kent Konseyi yeni dönem ilk toplantısını yaptı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 31 Mart mahalli idareler seçimleri sonrası yasa gereği oluşturulması gereken Kent Konseyi, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün çağrısı ile toplandı.

Sandıklı Belediyesi nikah salonunda yapılan genel kurula konseyin doğal üyeleri Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl hazır bulundular. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program bir önceki dönem Kent Konseyi Başkanı olan Ahmet Perçin ve Başkan Mustafa Çöl tarafından yapılan selamlama konuşmaları ile devam etti. Tüzük gereği yeni yönetimin seçildiği genel kurul iyi dilek ve temennilerin akabinde sona erdi.

Hasan Hüseyin Baykal'ın Kent Konseyi Başkanı seçildiği yeni yönetim; Koray Gürpınar, Abdullah Ender Erdoğmuş, Servet Koç, Ekrem Çavuş, Ahmet Yılmaz Yavuz, Osman Gönülseven, Ahmet Öztop, Ramazan Ayyıldız, Osman Işık şeklinde oluştu.

Yeni seçilen yönetime başarılar dileyen Başkan Mustafa Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop, ilçemize hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ederek yeni yönetim ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
Kent Konseyi, Mustafa Çöl, Sandıklı, Afyon, Güncel
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