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Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı
6 saat önce
Sandıklı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Toplantısı Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:24 Kaynak: AA
Sandıklı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Toplantısı Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında yapıldı.
Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Eflatun Can Tortop, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Mahmut Saylık, Mevlüt Özaydın, Asım Akın ve köy muhtarı katıldı.
Toplantıda, yeni dönemde oluşturulacak birlik bütçesi ve gündemdeki konular ele alınarak karara bağlandı.
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