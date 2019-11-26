Son Dakika Haberleri: Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı
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Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı

6 saat önce

Sandıklı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Toplantısı Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında yapıldı.

Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı, System.String[]

Sandıklı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Toplantısı Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında yapıldı.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Eflatun Can Tortop, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Mahmut Saylık, Mevlüt Özaydın, Asım Akın ve köy muhtarı katıldı.


Toplantıda, yeni dönemde oluşturulacak birlik bütçesi ve gündemdeki konular ele alınarak karara bağlandı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Eflatun Can TORTOP, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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