Son Dakika Haberleri: Sandıklı Müftülüğü'nden KYK'da konferans
Son Dakika Güncel Sandıklı Müftülüğü'nden KYK'da konferans - Son Dakika

Sandıklı Müftülüğü'nden KYK'da konferans

6 saat önce

Sandıklı İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası programı kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Esma Sultan Yurdu'nda kalan öğrencilere konferans verildi.

Sandıklı Müftülüğü'nden KYK'da konferans, System.String[]

Sandıklı İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası programı kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Esma Sultan Yurdu'nda kalan öğrencilere konferans verildi.


Yurdun Toplantı salonunda verilen konferansta Sandıklı Müftülüğü Merkez Kız Kur'an Kursu öğreticisi Makbule Dal peygamberimizin hayatı anlattı.

Dini konularda yöneltilen sorularında cevaplandırıldığı konferansta, peygamberimizin aile hayatı, ailesine olan davranışları, şefkati ve ailesi arasındaki istişare konuları işlendi.

Karşılıklı yapılan dilek ve iyi niyet temennileri ile program sona erdi.

Kredi Yurtlar Kurumu, Esma Sultan, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:07:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı Müftülüğü'nden KYK'da konferans
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]