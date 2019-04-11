Son Dakika Haberleri: Sandıklı'nın En Genç Meclis Üyesi

Sandıklı'nın En Genç Meclis Üyesi

1 saat önce

Mahalli İdareler seçiminde Sandıklı'nın en genç meclis üyesi 24 yaşındaki Merve Boyacı seçildi.

Sandıklı'nın En Genç Meclis Üyesi, System.String[]
Mahalli İdareler seçiminde Sandıklı'nın en genç meclis üyesi 24 yaşındaki Merve Boyacı seçildi.




AK Parti, Sandıklı Belediye Meclis Üyeliği listesine 24 yaşındaki Merve Boyacı yedinci sıradan listeye girdi. Yapılan seçimlerde Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 6 bin oy farkla Belediye Başkanı seçilirken, Merve Boyacı'da meclis üyeliğine seçildi.




Mazbatasını alarak meclis üyeliği görevine başlayan Enerji Sistemleri Mühendisi Merve Boyacı, aynı zamanda Sandıklı tarihinde de seçilen en genç meclis üyesi oldu.




Meclis üyeliğine seçildiği için mutluluk duyduğunu dile getiren Boyacı, "Sandıklı tarihinin en genç meclis üyesi olarak buradaki tecrübeli arkadaşlarımla bir arada çalışmaktan dolayı gurur duyuyorum. Sandıklı'nın yaşayacağı değişim sürecinde bu başarıyı sağlayacak ekibin içerisinde yer aldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Halkın teveccühü bizi bu göreve getirdi. Şimdi ise hedefim bana bu görevi layık görenleri mahcup etmeyecek hizmetleri sunmaktır. Gençlerin siyasete girmesini sağlayan Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da sonsuz teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:38 Kaynak: AA
Mustafa Çöl, AK Parti, Genç, Sandıklı, Güncel
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