Son Dakika Haberleri: Sandıklı Orman İşletme Şefliği 17 bin ücretsiz fidan dağıttı
Son Dakika Güncel Sandıklı Orman İşletme Şefliği 17 bin ücretsiz fidan dağıttı - Son Dakika

Sandıklı Orman İşletme Şefliği 17 bin ücretsiz fidan dağıttı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlara 17 bin ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Sandıklı Orman İşletme Şefliği 17 bin ücretsiz fidan dağıttı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlara 17 bin ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.


Sandıklı Orman İşletme Şefliği tarafından ilçede kurulan semt pazarında vatandaşlara 5 bin badem, 5 bin ceviz, 2 bin iğde ve 5 bin kestane ağacı olmak üzere toplam 17 bin fidan dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımında Orman İşletme Şefliği personeli tarafından da vatandaşlara fidan dikim teknikleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.


Fidan dağıtımından memnun oldukları belirten vatandaşlar Orman İşletme Şefliğine teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
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