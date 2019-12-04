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Sandıklı Orman İşletme Şefliği 17 bin ücretsiz fidan dağıttı
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlara 17 bin ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlara 17 bin ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.
Sandıklı Orman İşletme Şefliği tarafından ilçede kurulan semt pazarında vatandaşlara 5 bin badem, 5 bin ceviz, 2 bin iğde ve 5 bin kestane ağacı olmak üzere toplam 17 bin fidan dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımında Orman İşletme Şefliği personeli tarafından da vatandaşlara fidan dikim teknikleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Fidan dağıtımından memnun oldukları belirten vatandaşlar Orman İşletme Şefliğine teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR
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