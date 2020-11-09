Sandıklı OSB bölgesinde tapu devirleri yapılıyor - Son Dakika

Sandıklı OSB bölgesinde tapu devirleri yapılıyor

09.11.2020 14:17
Sandıklı OSB bölgesinde tapu devirleri yapılıyor, System.String[]

Sandıklı Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırım, teşvik ve destekler ile canlanırken, tapu devirleri gerçekleşen işyeri sahipleri tapularını almaya devam ediyor.

Sandıklı Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırım, teşvik ve destekler ile canlanırken, tapu devirleri gerçekleşen işyeri sahipleri tapularını almaya devam ediyor.

Sandıklı Belediyesi makam odasında gerçekleştirilen tapu devir törenine, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Eflatun Can Tortop, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Tapu Müdür vekili Ali Uluışık ve işletme sahipleri katıldı.

Karşılıklı atılan imzalarla gerçekleşen tapu devir töreninden sonra kendilerine hayırlı ve uğurlu olsun dileklerinde bulunan Tortop ve Çöl, OSB'den daha fazla esnafın yaralanması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, ilçenin kalkınmasına destek olan bütün esnaflara ve vatandaşlara teşekkür ettiler.

Organize, Sandıklı, Yatırım, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı OSB bölgesinde tapu devirleri yapılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi
Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi         
14:14
"Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi         
13:56
Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor         
13:08
Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı         
12:13
Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi         
12:07
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim         
11:05
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak         
10:55
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı         
09:59
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 14:27:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıklı OSB bölgesinde tapu devirleri yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei