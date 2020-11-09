Sandıklı OSB bölgesinde tapu devirleri yapılıyor - Son Dakika

Sandıklı Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırım, teşvik ve destekler ile canlanırken, tapu devirleri gerçekleşen işyeri sahipleri tapularını almaya devam ediyor.

Sandıklı Belediyesi makam odasında gerçekleştirilen tapu devir törenine, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Eflatun Can Tortop, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Tapu Müdür vekili Ali Uluışık ve işletme sahipleri katıldı.

Karşılıklı atılan imzalarla gerçekleşen tapu devir töreninden sonra kendilerine hayırlı ve uğurlu olsun dileklerinde bulunan Tortop ve Çöl, OSB'den daha fazla esnafın yaralanması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, ilçenin kalkınmasına destek olan bütün esnaflara ve vatandaşlara teşekkür ettiler.