Son Dakika Haberleri: Sandıklı Şaloğlu Camide İlk Cuma Namazı Kılındı

Sandıklı Şaloğlu Camide İlk Cuma Namazı Kılındı

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde restorasyona alınan Saloğlu Camiinde ilk cuma namazı kılındı.

Sandıklı Şaloğlu Camide İlk Cuma Namazı Kılındı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde restorasyona alınan Saloğlu Camiinde ilk cuma namazı kılındı.

Vakfılar Kütahya Bölge Müdürlüğü tarafından 11 ay önce restorasyona alınan Sandıklı Şaloğlu Camide ilk Cuma namazı kılınarak ibadete tekrar açıldı. 11 ay süren restorasyon çalışmaları sonrası yoğun bir kalabalığın katılımı ile tekrar ibadete açılan caminin açılışına Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve İlçe Müftüsü Davut Çalışkan katıldı.

Tadilatı tamamlanan cami avlusunda etli pilav ikramı ve yapılan dualar sonrası program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Afyon, Sandıklı, Güncel
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