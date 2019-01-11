Sandıklı Şaloğlu Camisi'nde İlk Cuma Namazı Kılındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 11 ay önce restorasyona alınan Şaloğlu Camisi'nin tamamlanmasıyla ilk cuma namazı kılınarak yeniden ibadete açıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 11 ay önce restorasyona alınan Şaloğlu Camisi'nin tamamlanmasıyla ilk cuma namazı kılınarak yeniden ibadete açıldı.





Vakıflar Kütahya Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan ve yaklaşık 11 ay süren Şaloğlu Cami'sinde ilk cuma namazı kılındı.



Yoğun bir cemaatin geldiği camide cuma namazını kılmaya, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve İlçe Müftüsü Davut Çalışkan da geldi.



Cuma namazı sonrası yapılan dualarla birlikte vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Süper Ligde İkinci Yarının İlk 3 Haftalık Programı Belli Oldu

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır, İfade Vermek İçin Adliyeye Gitti

Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı

Avrupa'da Yılın En İyi 11'i Belli Oldu