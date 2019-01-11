Son Dakika Haberleri: Sandıklı Şaloğlu Camisi'nde İlk Cuma Namazı Kılındı

Sandıklı Şaloğlu Camisi'nde İlk Cuma Namazı Kılındı

16 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 11 ay önce restorasyona alınan Şaloğlu Camisi'nin tamamlanmasıyla ilk cuma namazı kılınarak yeniden ibadete açıldı.

Sandıklı Şaloğlu Camisi'nde İlk Cuma Namazı Kılındı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 11 ay önce restorasyona alınan Şaloğlu Camisi'nin tamamlanmasıyla ilk cuma namazı kılınarak yeniden ibadete açıldı.


Vakıflar Kütahya Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan ve yaklaşık 11 ay süren Şaloğlu Cami'sinde ilk cuma namazı kılındı.

Yoğun bir cemaatin geldiği camide cuma namazını kılmaya, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve İlçe Müftüsü Davut Çalışkan da geldi.

Cuma namazı sonrası yapılan dualarla birlikte vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:39 Kaynak: AA

Sandıklı, Güncel
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