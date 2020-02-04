Sandıklı şehidini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı şehidini bekliyor - Son Dakika

Sandıklı şehidini bekliyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi, İdlip'te rejim unsurlarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler arasında bulunan Ulş. Uzm. Onb. Gökhan Orhan'ın cenazesini bekliyor.

Sandıklı şehidini bekliyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi, İdlip'te rejim unsurlarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler arasında bulunan Ulş. Uzm. Onb. Gökhan Orhan'ın cenazesini bekliyor.


İlçenin Kusura köyü nüfusuna kayıtlı olan Şehit Gökhan Orhan Sandıklı'da defnedilecek. Cenaze töreni için şehidin Ece mahallesindeki evinin önünde, Sandıklı Ulu Cami'de ve Sandıklı Belediye Meydanında hazırlıklar tamamlandı. Yapılacak törene katılmak isteyen Sandıklı ve köyleri ile diğer ilçelerden çok sayıda vatandaş erken saatlerde meydanda toplandı, Sandıklı Türk bayrakları ile donatıldı.


Şehit cenazesi, Sandıklı Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, İdlip, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Gök kubbeyi alçakların başına yıkın
Şehit yakınları, CHP'li vekillerin cenazeye gönderdiği çelenkleri parçaladı Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:44:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıklı şehidini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]