Son Dakika Haberleri: Sandıklı'yı Ziyaret Edenlere Ücretsiz Tur

Sandıklı'yı Ziyaret Edenlere Ücretsiz Tur

2 gün önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai kaplıcalarına gelen misafirlere ücretsiz tur düzenlenerek ilçenin tanıtılmasına katkı sağlanıyor.

Sandıklı'yı Ziyaret Edenlere Ücretsiz Tur, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai kaplıcalarına gelen misafirlere ücretsiz tur düzenlenerek ilçenin tanıtılmasına katkı sağlanıyor.

Konuyle ilgili bilgi veren Otel Genel Müdürü Veli Karaca, Sandıklı'ya ekonomik ve kültürel anlamda kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. Karaca, "Misafirlerin Sandıklı'yı tanıyıp alışveriş yapmaları için belediyemiz ile işbirligi yaparak onlara ücretsiz Sandıklı turu düzenliyoruz. Rehber eşliğinde otobüslerle düzenlenen turda, ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıyoruz. Yunus Emre ve Hocası Tabduk Emre Türbesi, Hisar Kalesi ve Ulu Camii konuklara tanıtılırken, misafirlerimizin ilçemiz esnafından alışveriş yapmasını sağlıyoruz. İlçemiz çarşısını gezen konukların lokum, sucuk ve leblebimize yoğun ilgi göstermesi bizi memnun ediyor. Destek ve yardımları için Sandıklı Belediye Başkanımız Mustafa Çöl ve Sandıklı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:21 Kaynak: İHA

Afyon, Sandıklı, Güncel
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