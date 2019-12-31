Sandıklı zabıta ekiplerinden yılbaşı mesisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı zabıta ekiplerinden yılbaşı mesisi - Son Dakika

Sandıklı zabıta ekiplerinden yılbaşı mesisi

6 saat önce

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle gıda sektörü yönelik denetimlerini artırdı.

Sandıklı zabıta ekiplerinden yılbaşı mesisi, System.String[]

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle gıda sektörü yönelik denetimlerini artırdı.


Vatandaşların yoğun olarak yılbaşı alışverişi yaptığı noktalarda denetim yapan ekipler hijyen kuralları, gramaj ve etiket fiyatlarını kontrol etti. Vatandaşların daha güvenlik alışveriş yapabilmeleri ve sağlıklı ürün tüketebilmesi için işletmeleri periyodik aralıklar ile denetlediklerini belirten Zabıta Komseri Muharrem Aleybeyoğlu, yeni yıla girerken özellikle gıda sektörüne yönelik kontrollerin titizlik içersinde yapıldığını belirtti.


Halkın huzurlu yılbaşı geçirmeleri için Sandıklı merkez ve Hüdai kaplıcalarında görevde olacaklarını belirten Aleybeyoğlu, "Halkımızın huzur içersinde bir yılbaşı geçirmesi için zabıta müdürlüğü olarak 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle market denetimilerini artırdık. Denetim esnasında eksikliği tespit edilen işyerlerine tutanak tuttuk, kurallara uygun satış yapan esnafımıza da teşekkür ettik. Herkesin yeni yılını kutlarız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Zabıta Müdürlüğü, Sandıklı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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