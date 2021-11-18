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Sandıklılı kadınların tiyatro oyunu Eskişehir'de sahnelendi - Son Dakika

Sandıklılı kadınların tiyatro oyunu Eskişehir'de sahnelendi

18.11.2021 16:22
Sandıklılı kadınların tiyatro oyunu Eskişehir'de sahnelendi

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri, "Sandıklı Kültüründen Seçmeler" adlı tiyatro oyunuyla Eskişehir'de sahne aldı.

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri, "Sandıklı Kültüründen Seçmeler" adlı tiyatro oyunuyla Eskişehir'de sahne aldı.

İçişleri Bakanlığı "Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor" projesi kapsamında hazırlanan 'Sandıklı Kültüründen Seçmeler' adlı tiyatro oyunu, Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Projeye, Sandıklı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı da destek verdi.

Oyunda, Sandıklı ilçesinin yöresel kültürel değerler, komedi unsurları ve tiyatro diliyle seyirciye aktarıldı.

Dernek Başkanı Fulya Bolcal, yaptığı açıklamada, üyelerinin tiyatroyu çok sevdiğini ve öğrenmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen 'Perde Güçlü Kadınlar için Açılıyor' projesi sayesinde artık sahnede olduklarını aktaran Bolcal, şunları kaydetti:

"Oyunlarımızı dedelerimizden, ninelerimizden dinleyip kaleme aldık. Kültürel mirasımıza sahip çıkmakla kalmayıp, geçmişten geleceğe uzattığımız bu köprü ile gençlerimize birer umut ışığı, yaşlılarımıza da hoş bir anı bıraktık. Geçtiğimiz günlerde ilk sahnemizi Eskişehir'de yaptık. İnşallah, oyumuza 27 Kasım'da da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter salonunda sahneye koyacağız."

Tiyatro Eğitmeni ve Yönetmen Seyhun Sertan da Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği'nin değerli çalışmalara imza atığını belirterek, "Dernek üyeleri, geçmişten beslendiği kültürü tiyatro diliyle seyirciye aktararak geçmişle gelecek arasında bir köprü kuruyor. Bunu yaparken, hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi ihmal etmiyor. Oyunda görev alan kadınlarımızın hepsi de bin bir zorluğa rağmen tüm çalışmalara koşa koşa geldiler. Kendilerini ve onlarla birlikte aynı heyecanı paylaşarak destek veren değerli eşlerini, çocuklarını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Sandıklılı kadınların tiyatro oyunu Eskişehir'de sahnelendi
Sandıklılı kadınların tiyatro oyunu Eskişehir'de sahnelendi
Sandıklılı kadınların tiyatro oyunu Eskişehir'de sahnelendi
Sandıklılı kadınların tiyatro oyunu Eskişehir'de sahnelendi

Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklılı kadınların tiyatro oyunu Eskişehir'de sahnelendi - Son Dakika


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