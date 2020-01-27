Sandıklıspor'da kötü gidiş devam ediyor, teknik direktör istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Sandıklıspor'da kötü gidiş devam ediyor, teknik direktör istifa etti - Son Dakika Spor

Sandıklıspor'da kötü gidiş devam ediyor, teknik direktör istifa etti

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. grupta yer alan Sandıklıspor, kendi sahasında galibiyete hasret kaldı.

Sandıklıspor'da kötü gidiş devam ediyor, teknik direktör istifa etti, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. grupta yer alan Sandıklıspor, kendi sahasında galibiyete hasret kaldı.


İkinci yarıda kendi sahasında oynadığı iki maçta da yenilen Sandıklıspor, geçen hafta Salihli Belediye Spor'a yenilmişti. Dün kendi sahasında oynadığı Gönenspor maçında da sahadan 4-2 mağlup ayrılan Sandıklıspor'un teknik direktörü Hakan Koçer, maçın ardından görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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