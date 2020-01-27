Sandıklıspor'da kötü gidiş devam ediyor, teknik direktör istifa etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. grupta yer alan Sandıklıspor, kendi sahasında galibiyete hasret kaldı.



İkinci yarıda kendi sahasında oynadığı iki maçta da yenilen Sandıklıspor, geçen hafta Salihli Belediye Spor'a yenilmişti. Dün kendi sahasında oynadığı Gönenspor maçında da sahadan 4-2 mağlup ayrılan Sandıklıspor'un teknik direktörü Hakan Koçer, maçın ardından görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. - AFYONKARAHİSAR