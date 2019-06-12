Sandıklıspor U16 takımı Türkiye Şampiyonası için Kütahya'ya gitti
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Sandıklıspor U16 takımı, Türkiye Şampiyonasında Afyonkarahisar'ı temsil etmek için final müsabakalarının oynanacağı Kütahya'ya gitti.
Sandıklıspor
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:59 Kaynak: İHA
U16 takımı, Türkiye
Şampiyonasında Afyonkarahisar
'ı temsil etmek için final müsabakalarının oynanacağı Kütahya
'ya gitti.
Üç gün sürecek olan şampiyonada Sandıklı Spor U16 takımı, B Grubunda; İstanbul Kartal
Spor, İzmir
Güzeltepe Spor ile mücadele edecek. Grupları lider bitirecek olan takımların bir üst tura çıkacağı şampiyonada, A Grubunda; İstanbul İkitelli Spor, İzmir Çiğli
Belediye Spor ve Manisa
Yunus Emre Spor mücadele edecek.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl
; "Şampiyon takımımıza her zaman güveniyoruz. Sandıklı Spor'un altyapısından çıkan yetenekli gençlerimizin Türkiye Şampiyonasında bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Başta velilerimiz olmak üzere hocalarımıza, yöneticilerimize ve takımımıza yürekten başarılar diliyor, turnuvada adından söz ettiren bir Sandıklı Spor olacağına canı gönülden inanıyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR
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