Sandıkta bulunan cesedin kimliği belli oldu! 17 gündür kayıpmış - Son Dakika
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Sandıkta bulunan cesedin kimliği belli oldu! 17 gündür kayıpmış

23.12.2022 19:49

Samsun'da vidalanmış sandıkta bulunan cesedin 17 gündür kayıp olan 2 çocuk babası 19 yaşındaki perdeci Ümit Şahin'e ait olduğu belirlendi.

Samsun'un Atakum ilçesinde perde dükkanı sahibi 2 çocuk babası Ümit Şahin (29) 17 gün önce kayboldu. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Bugün öğlen saatlerinde Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi Akşemsettin Cami karşısındaki boş alandan koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Sandıkta bulunan cesedin 17 gündür kayıp perdeciye ait olduğu ortaya çıktı

17 GÜN ARANIYORDU

Olay yerine giden polis ekipleri kokunun kapağı vidalanmış olan ahşap sandıktan geldiğini fark etti. Açılan sandıkta kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu. Polis parmak izi çalışması sonucu söz konusu cesedin 17 gündür kayıp olan perdeci Ümit Şahin'e ait olduğu tespit etti. Ümit Şahin'in ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sandıkta bulunan cesedin 17 gündür kayıp perdeciye ait olduğu ortaya çıktı

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA NETLİK KAZANACAK

Şahin'in cesedi ise içinde bulunduğu sandık ile birlikte kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da sandıkta bulunan cesedin 17 gündür kayıp perdeciye ait olduğu ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Ümit Şahin, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sandıkta bulunan cesedin kimliği belli oldu! 17 gündür kayıpmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sandıkta bulunan cesedin kimliği belli oldu! 17 gündür kayıpmış - Son Dakika
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