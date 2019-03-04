"Sandıkta ittifak yapmak zorundayız"
40 dakika önce
Kılıçdaroğlu, "Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız. Her partiden kardeşime sesleniyorum.
Kılıçdaroğlu
, "Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız. Her partiden kardeşime sesleniyorum. Belediyeyi beraber yöneteceğiz. Mahalledeki muhtarın görüşünü alırsan beraber yönetirsiniz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:15
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