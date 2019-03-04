Son Dakika Haberleri: "Sandıkta ittifak yapmak zorundayız"

"Sandıkta ittifak yapmak zorundayız"

40 dakika önce

Kılıçdaroğlu, "Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız. Her partiden kardeşime sesleniyorum.

Kılıçdaroğlu, "Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız. Her partiden kardeşime sesleniyorum. Belediyeyi beraber yöneteceğiz. Mahalledeki muhtarın görüşünü alırsan beraber yönetirsiniz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:15 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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