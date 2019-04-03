Sandıkta Ki Eşitliğin Sonucu Kurayla Belirlendi

Zonguldak'ın Çaycuma Ilçesi'nde 31 Mart seçimlerinde iki muhtar adayının eşit şekilde oy alması sonucu kura yapıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma Ilçesi'nde 31 Mart seçimlerinde iki muhtar adayının eşit şekilde oy alması sonucu kura yapıldı.



Gemiciler Mahallesinde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimlerinde iki dönem muhtarlık yapan ve tekrar aday olan Mehmet Deniz ve yeni adaylığını koyan Recep Kabuk oldu. Muhtar adayı olan Mehmet Deniz ve Recep Kabuk yapılan oylama sonucu 249 oy aldı. Muhtar adayı Mehmet Deniz geçersiz sayılan 2 oy için İlçe Seçim Kuruluna itiraz da bulundu ve kurul tarafından red cevabı aldı. YSK tarafından iki muhtar arasında kura çekilişi gerçekleştirildi. Yapılan kura sonucunda Recep Kabuk, Gemiciler Mahallesi muhtarı olarak belirlendi.



Süreç buraya kadarmış, sonunda benim adıma hayırlısı çıktı diyen Recep Kabuk, "Bu saatten sonra mahallemizin sorunları ile ilgilenmek olacak. Kurumları ziyaret ederek kaybolan ilişkilerimizi tekrar yapılandıracağız. Azalarımla beraber mazbatamı alıp gerekli yerlere ziyaretlerimizi yapacağız. Artık mahallem için hep birlikte çalışacağız. Gerekli hizmetleri ve destekleri isteyip mahallemi kalkındıracağız. Ben mahallemde ki bütün insanlara teşekkür ediyorum" dedi.



Kurada adı çıkmayan önceki muhtar Mehmet Deniz'in, muhtar adaylarının katılmadığı ortamda kura çekildiği için sonuca itiraz edeceğini söyledi. - ZONGULDAK

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