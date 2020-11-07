Sandıkta saklı kumaşları sıfır atık başarısıyla yeniden tasarladılar - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, aile büyüklerinden kalma sandıklarındaki kumaşları, sıfır atıkla yeni nesil tekstil tasarımlarına dönüştürerek ev ekonomisine kazandırmayı başardı. Yaptıkları tasarımları evlerinin dekorasyonunda kullanan kadınlar, internet aracılığı ile satış yaparak da ev ekonomisine de katkı sunuyor.

Kozan Belediyesi Şehit Bünyamin Çabuk Hayat Boyu Öğrenme merkezinde 12 kadın, aile büyüklerinden yadigar kalan sandıklarındaki dantel, kanaviçe gibi el emeği ürünleri yeni nesil tekstil tasarımlarına dönüştürdü.

Kullanılmayan kumaşlardan 40 yama (patchwork), mutfak örtüleri, seccade ve nevresim takımları dikerek yeni nesil ev tasarımlarına dönüştüren kadınlar ev ekonomilerine katsı sunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

Şehit Bünyamin Çabuk Hayat Boyu Öğrenme merkezinde kursiyer kadınlara eğitim veren Gülbahar Avcı, sandıklarda kullanılmayan kumaşları gün yüzüne çıkardıklarını anlatarak "Burada sandıklarımızda saklı kanaviçelerden atık parçalardan 40 yama yapıyoruz. Kursiyerlerimiz sandıklardaki kullanılmayan kumaşları gün yüzüne çıkarıyor. Burada hem eğitim görüyor, öğreniyor, eğleniyor ve ev ekonomilerine katkı sunuyorlar" dedi.

Kursiyer kadınlar da, geçmişten geleceğe kumaş atıklarını geri dönüşüme kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek zaman zaman bunları çevrelerine ve internet ortamında sattıklarını da kaydetti.

Kursiyer Fatma Karabaş da, "Karyalomın üstüne güzel örtü yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bunları üreterek çok mutlu oluyoruz" dedi.

Kursiyer Ayşe Hoşça, "40 yama yapıyorum çalışması tasarladığıunı kaydederek " Ben namazlık yapıyorum. Çok mutluyum arkadaşlarımızla birlikte güzel huzurlu mutlu çalışıyoruz" diye konuştu. - ADANA