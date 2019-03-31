Sandıkta Yakalandılar
50 dakika önce
Kahramanmaraş'ta 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemlerinde, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
'ta 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemlerinde, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemlerinde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 38 kişi alınan sağlık raporunun ardından adli makamlara sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:10 Kaynak: İHA
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