Son Dakika Haberleri: Sandıktan 'Beşiktaş' Çıktı

Sandıktan 'Beşiktaş' Çıktı

26 dakika önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oy kullanılan sandıklardan birinden 'Beşiktaş' yazılı oy pusulası çıktı.

Sandıktan 'Beşiktaş' Çıktı, System.String[]
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oy kullanılan sandıklardan birinden 'Beşiktaş' yazılı oy pusulası çıktı.

Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta oylarını kullanmasının ardından sandıklardan ilginç bir oy pusulası çıktı. Muratpaşa ilçesindeki Merkez Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta bir seçmen Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK' yazarak oy kullandı. Oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Beşiktaş, Güncel
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