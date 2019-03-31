Sandıktan 'Beşiktaş' Çıktı
26 dakika önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oy kullanılan sandıklardan birinden 'Beşiktaş' yazılı oy pusulası çıktı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oy kullanılan sandıklardan birinden 'Beşiktaş' yazılı oy pusulası çıktı.
Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta oylarını kullanmasının ardından sandıklardan ilginç bir oy pusulası çıktı. Muratpaşa ilçesindeki Merkez Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta bir seçmen Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK' yazarak oy kullandı. Oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: İHA
Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Sandıktan "BEŞİKTAŞK" Yazılı Oy Pusulası Çıktı
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