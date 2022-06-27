Sandu: "Transdinyester'in Moldova ve Ukrayna'ya tehdit olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" - Son Dakika
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Sandu: "Transdinyester'in Moldova ve Ukrayna'ya tehdit olmaması için elimizden geleni yapıyoruz"

27.06.2022 20:57
Sandu: "Transdinyester'in Moldova ve Ukrayna'ya tehdit olmaması için elimizden geleni yapıyoruz"

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Transdinyester bölgesinin, ülkesi ve Ukrayna'ya tehdit oluşturmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Transdinyester bölgesinin, ülkesi ve Ukrayna'ya tehdit oluşturmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Sandu, Ukrayna'daki temasları kapsamında savaşın simgesi haline gelen İrpin, Buça ve Borodiyanka kentlerini ziyaret ettikten sonra Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Kiev'deki görüşmelerin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.

Sandu, burada yaptığı açıklamada, Transdinyester bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve şu an için herhangi bir tehdit görmediklerini belirtti.

Zelenskiy ile bu konuda düzenli diyalog içinde olmayı ve bölgede durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan provokasyonlardan kaçınmak için birlikte çalışma kararı aldıklarını kaydeden Sandu, "(Transdinyester) Bu ayrılıkçı bölgenin Ukrayna ve Moldova'ya tehdit oluşturmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Sandu ayrıca, Transdinyester bölgesindeki vatandaşların olası seferberliğine ilişkin bilgilerin henüz doğrulanmadığını dile getirdi.

"Kesinlikle karşılık vereceğiz"

Zelenskiy de Transdinyester bölgesinden ülkesinin güvenliğine yönelik gelen tehditlerin Rusya tarafından çıkarıldığına işaret ederek, "Moldova'nın geçici olarak işgal edilen topraklarındaki Transdinyester'deki bu insanlar bilsinler ki kesinlikle karşılık vereceğiz ama her şeyden önce bölgede istikrarsızlık olmaması için çalışmalıyız. Belarus sınırlarından birden fazla füze saldırısıyla karşı karşıya kalsak da biz şu anda topraklarımızda Rusya ile savaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Transdinyester, Moldova, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandu: 'Transdinyester'in Moldova ve Ukrayna'ya tehdit olmaması için elimizden geleni yapıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sandu: "Transdinyester'in Moldova ve Ukrayna'ya tehdit olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" - Son Dakika
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