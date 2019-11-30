Amasya'da Mehmet Hopal tarafından yazılıp yönetilen "Sanduk ile Sanduka" tiyatro oyunu ilgi gördü.

Oyun, Belediye Kültür Merkezi'nde Amasyalı merhum tiyatrocu Ömer Baş anısına sahnelendi.

Oyunu izleyip gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

Şehirleri sadece yollar yaparak, binalar inşa ederek ayakta tutmanın mümkün olmadığına işaret eden Sarı, "İşte burada sanat ve sanatçı devreye girer. Bu anlamda sanat dediğimizde rahmetli Ömer Baş gibi önemli değerlere sahip olabilmek gerekir. Rahmetli hocamızı bizler yakından tanıdık, çoğunuz da tanıyorsunuz. Milli hassasiyetlere çok önem verirdi. Onun gibi tiyatroya aşık öğretmenlere, şehrini ve yaşadığı coğrafyayı düşünen sanatseverlere, onun gibi ülkesine dair kaygıları olan idealist bireylere bundan sonra da sahip çıkmamız gerekir." dedi.

Oyunun ardından Sarı ve protokol üyeleri, oyuncu ve yönetmenlere plaket verdi,

Oyunu Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu da izledi.