Saner: "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmadan bizlerin uluslararası platformlarda veyahut ülkede yapacağımız altyapı ve benzeri... - Son Dakika

Saner: "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmadan bizlerin uluslararası platformlarda veyahut ülkede yapacağımız altyapı ve benzeri...

23.12.2020 19:47

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'nin desteği olmadan KKTC'nin uluslararası platformlarda, ülkedeki altyapı ve benzeri çalışmalarda çok ciddi yol katetmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'nin desteği olmadan KKTC'nin uluslararası platformlarda, ülkedeki altyapı ve benzeri çalışmalarda çok ciddi yol katetmesinin mümkün olmadığını bildirdi. Saner, KKTC halkına inanç ve kararlılıkla verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Saner, KKTC'de hükümetlerin göreve başlar başlamaz bir gelenek olarak ilk ziyaretlerini ana vatan Türkiye'ye yaptığını hatırlatarak, "Biz bu geleneği bugün gururla gerçekleştiriyoruz. Bugünkü misafirperverliğiniz için hem hükümet ortakları hem de halkım adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Türkiye'ye, Kıbrıs Türk halkına desteği için teşekkür eden Saner, şöyle devam etti:

"KKTC olarak şunu hep biliyoruz: Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmadan bizlerin uluslararası platformlarda veyahut ülkede yapacağımız altyapı ve benzeri çalışmalarda çok ciddi yol katetmemiz mümkün değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inanç ve kararlılıkla aynı yolda sizlerle birlikte yürüyeceğimiz konusunda almış olduğumuz garanti de bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir."

Saner, KKTC'de eğitim, turizm ve inşaat sektörünün dışında "Bilişim Adası Kıbrıs: Bilişim Dönüşüm Dijital" başlığıyla yeni bir vizyon olarak atılacak adımların, vatandaşların bulundukları yerden devlete ait bütün işlemleri yapmasına imkan sunacağını ve bürokrasiyi azaltacağını söyledi.

KKTC Başbakanı Saner şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren de maaşlar başta olmak üzere 800 milyon liralık bir kaynağın ülkemize aktarılacak olması ve Kovid-19 gibi bir mücadeleden geçerken tüm dünyanın ekonomisi daralırken tüm dünyada ölüm oranları ciddi şekilde artarken KKTC olarak bunu gururla söylemek istiyorum. Sizlerin de katkılarıyla gerek ekonomik performansımızı sağlamak adına gerekse alınan tedbirlerle can kayıplarının minimum olup insanlarımızın sağlıklı olarak ülkede bulunabilmesini sağladığımızdan dolayı da bize yapmış olduğunuz desteklerin bugün de devam edecek olmasını görmek ve 2021 yılının ekonomik olarak da bu bağlamda, gerek iş ve çalışma yaşamında gerekse iş hayatında destekleneceğinin ifade edilmesi ve destekleneceğinin buradan bir söz olarak verilmesi, bizim 2021 yılını daha protokolü imzalamadan ülkemizde rahat atlatabileceğimizin en önemli sinyalidir diye düşünüyorum."

Ersan Saner, bölünmüş yollardan köy yollarına kadar ülkede altyapıya ilişkin atılan adımların, halkın memnuniyetini artırmasının yanı sıra kazalardaki can kayıplarını azalttığına da dikkati çekti.

Saner, Oktay'a hitaben "500 yataklı bir hastanenin de akabinde yapılacak olmasını söylemeniz, aşıyla da nüfusumuzun üçte ikisinin aşılanması için ve böylece ekonomide kararlı duruşlarımızın devam edebileceğini ifade etmenizden dolayı teşekkürlerimi aktarmak istiyorum." diye konuştu.

Saner: Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmadan bizlerin uluslararası platformlarda veyahut ülkede yapacağımız altyapı ve benzeri...
Saner: Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmadan bizlerin uluslararası platformlarda veyahut ülkede yapacağımız altyapı ve benzeri...
Saner: Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmadan bizlerin uluslararası platformlarda veyahut ülkede yapacağımız altyapı ve benzeri...
Saner: Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmadan bizlerin uluslararası platformlarda veyahut ülkede yapacağımız altyapı ve benzeri...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saner: 'Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği olmadan bizlerin uluslararası platformlarda veyahut ülkede yapacağımız altyapı ve benzeri... - Son Dakika


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