Sangal ESEA Premier'de 3. Karşılaşmasına Çıkıyor, Rakibimiz Movistar Riders! - Son Dakika

Dün akşam Ancient'ın ilk defa bir resmi karşılaşmada oynandığı Anonymo Esports vs. Sangal Esports maçını 2-1 kazanan temsilcimiz Sangal ESEA Premier'de 3. karşılaşmasına bugün saat 20.00'de çıkacak.

Sangal Esports vs. Movistar Riders | 2 Haziran Çarşamba | Saat 20.00

Movistar Riders ile karşılaşacak olan temsilcimiz ESEA Premier S37'de an itibariyle 2 maçta 2 galibiyet ile 2. sırada yer alıyor. Sangal'ın bulunduğu A grubunda zirvede 5 maçta 5 galibiyet ile bize hep ters gelen takım olan SINNERS Esports yer alıyor. Bugün saat 20.00'de BO3 formatında oynanacak olan müsabakada karşılaşacağımız rakibimiz olan Movistar Riders ise 1 galibiyet 3 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyor.

Rakibimiz Movistar Riders ile en son 16 Nisan tarihinde ESEA Premier S36 Relegation'da karşılaşmış ve bu karşılaşmayı ne yazık ki 2-0 kaybetmiştik.

Karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

Playerbros ailesi olarak temsilcimiz Sangal Esports'a gönülden başarılar diliyoruz.