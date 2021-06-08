Sangal ESEA Premier'deki 4. Karşılaşmasına Çıkıyor! Rakibimiz SINNERS Esports! - Son Dakika

Sangal ESEA Premier'deki 4. karşılaşmasına bugün saat 20.00'de çıkıyor. ESEA Premier'de en son Movistar Riders ile karşılaşan temsilcimiz 2-1'lik bir skorla ESEA Premier s37'de ilk mağlubiyetini almıştı. Bugün ise temsilcimiz bize her zaman ters gelen takım olan SINNERS Esports ile karşılaşacak.

Sangal Esports vs. SINNERS Esports | 8 Haziran Salı | Saat 20.00

Bugün saat 20.00'de BO3 formatında oynanacak olan müsabakada karşılaşacağımız rakibimiz olan SINNERS Esports ESEA Premier s37 A Grubunda 5 maçta 5 galibiyet ile 1. sırada yer alıyor. Temsilcimiz Sangal ise 3 maçta 2 galibiyet ile 6. sırada yer alıyor ancak SINNERS'ı yenmemiz halinde temsilcimiz 2. sıraya ortak olacak.

Bu yıl SINNERS ile oynadığımız 5 karşılaşmanın 4'ünden mağlup olarak ayrılsak da kazanabileceğimize dair olan inancımız tam.

Karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

ekibi olarak temsilcimiz Sangal Esports'a gönülden başarılar diliyoruz.