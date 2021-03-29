Sangal Esports Berk "Rip" Tepe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı! - Son Dakika
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Sangal Esports Berk "Rip" Tepe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı!

Sangal Esports Berk "Rip" Tepe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı!

29.03.2021 16:33

Sangal Esports Berk "Rip" Tepe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı!

Başarılı Türk espor organizasyonlarından Sangal Esports Berk "Rip" Tepe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli takım sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile eski VALORANT oyuncusuna kariyeri için başarılar diledi!

VALORANT espor sahnesine ilk giren takımlardan biri olan Sangal Esports'un Berk "Rip" Tepe'nin yerine hangi oyuncuyu transfer edeceği merak konusu oldu. Başarılı takım transfer ile ilgili henüz hiçbir bilgi vermedi ancak taraftarlar yakın bir zamanda yeni bir transfer bekliyor gibi görünüyor.

Berk ayrılık haberinden sonra "Merhaba arkadaşlar, Sangal Esports ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdık . Bu zamana kadar yanımda olan bana destek olan herkese, yönetime, takım arkadaşlarıma ve özellikle @hardstylecsgo Polat abiye teşekkür ederim. e-Spor alanında kısa bir süre mental ve fiziksel olarak dinlendikten sonra çok güzel haberlerle karşınızda olacağım. Yayınlara tam gaz devam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
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