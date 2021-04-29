Sangal Esports CS kadrosuyla sözleşme uzatıyor!

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports CS kadrosuyla bir yıl daha sözleşme uzatacağını duyurdu.

Bunun yanında paylaşım görselinde ise Ömer "imoRR" Karataş'ın yer almaması taraftarlar tarafından tepki topladı. Taraftarların bir kısmı imoRR'u tekrar takımda görmek isterken bir kısım ise oyuncunun kariyeri için iyi bir seçimdi gibi yorumlar yaptı.

SANGAL ESPORTS CS KADROSU

Organizasyonda aktif olarak rol alan oyuncular ise şu şekilde:

Engin "'MAJ3R" Küpeli

Ahmet "paz" Karahoca

Engin "ngiN" Kor

Ekrem "l0gicman" Aydın

Efekan "S3NSEY" Topaloğlu

Canpolat "hardstyle" Yıldıran (Koç)

Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'a hayırlı olsun diyor ve CS: GO takımına başarılar diliyoruz! Bayrakları tekrar tekrar astırmanız dileğiyle, vurduğunuz HS olsun.