Sangal Esports CS kadrosuyla sözleşme uzatıyor! - Son Dakika
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Sangal Esports CS kadrosuyla sözleşme uzatıyor!

29.04.2021 02:32
Sangal Esports CS kadrosuyla sözleşme uzatıyor!

Sangal Esports başarılı CS: GO kadrosuyla bir yıl daha devam kararı alındı!

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports CS kadrosuyla bir yıl daha sözleşme uzatacağını duyurdu.

Bunun yanında paylaşım görselinde ise Ömer "imoRR" Karataş'ın yer almaması taraftarlar tarafından tepki topladı. Taraftarların bir kısmı imoRR'u tekrar takımda görmek isterken bir kısım ise oyuncunun kariyeri için iyi bir seçimdi gibi yorumlar yaptı.

SANGAL ESPORTS CS KADROSU

Organizasyonda aktif olarak rol alan oyuncular ise şu şekilde:

  • Engin "'MAJ3R" Küpeli
  • Ahmet "paz" Karahoca
  • Engin "ngiN" Kor
  • Ekrem "l0gicman" Aydın
  • Efekan "S3NSEY" Topaloğlu
  • Canpolat "hardstyle" Yıldıran (Koç)

Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'a hayırlı olsun diyor ve CS: GO takımına başarılar diliyoruz! Bayrakları tekrar tekrar astırmanız dileğiyle, vurduğunuz HS olsun.

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Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Sangal Esports CS kadrosuyla sözleşme uzatıyor! - Son Dakika

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