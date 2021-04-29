Sangal Esports CS kadrosuyla sözleşme uzatıyor!

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports CS kadrosuyla bir yıl daha sözleşme uzatacağını duyurdu.
Bunun yanında paylaşım görselinde ise Ömer "imoRR" Karataş'ın yer almaması taraftarlar tarafından tepki topladı. Taraftarların bir kısmı imoRR'u tekrar takımda görmek isterken bir kısım ise oyuncunun kariyeri için iyi bir seçimdi gibi yorumlar yaptı.
Organizasyonda aktif olarak rol alan oyuncular ise şu şekilde:
Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'a hayırlı olsun diyor ve CS: GO takımına başarılar diliyoruz! Bayrakları tekrar tekrar astırmanız dileğiyle, vurduğunuz HS olsun.
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