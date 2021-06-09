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Sangal Esports ESEA Premier League'de SINNERS Esports'u mağlup etti - Son Dakika

Sangal Esports ESEA Premier League'de SINNERS Esports'u mağlup etti

09.06.2021 03:00
Sangal Esports ESEA Premier League'de SINNERS Esports'u mağlup etti, System.String[]

Tebrikler sangalgg !

Ülkemizi başarıyla temsil eden Sangal Esports galibiyetlerine devam ediyor. Sangal Esports ESEA Premier League'deki 4. maçında SINNERS Esports karşısında 2-0'lık skorla galip geldi. Temsilcimiz ESEA Premier League'de başarılı gidişatına devam ediyor.

Bo3 formatında oynanan karşılaşmada ilk harita Sangal'ın seçimiyle Inferno oldu. Başa baş giden mücadelede 16-14 galip gelen temsilcimiz seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Serinin ikinci karşılaşması Vertigo haritasında oynandı. Rakibimizin seçtiği haritada 16-9'luk net bir skorla kazanan Sangal seride 2-0 öne geçerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Heyecan dolu serinin MVP'si SINNERS Esports oyuncusu Adam 'NEOFRAG' Zouhar oldu.

Sangal Esports 2 - 0 SINNERS Esports

Inferno: 16 - 14 | Vertigo : 16 - 9

ESEA Premier League'de çıktığı 4 seriden 3 galibiyetle ayrılan Sangal ligde ikinci sırada bulunuyor. Ligdeki tek mağlubiyetini Movistar Riders karşısında alan başarılı gidişatıyla dikkat çekiyor.

Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'u tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz!

İlginizi Çekebilir Açıklaması

Sangal Esports ESEA Premier League'de SINNERS Esports'u mağlup etti

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Sangal Esports ESEA Premier League'de SINNERS Esports'u mağlup etti - Son Dakika


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