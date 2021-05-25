Sangal Esports ESL National Championships Global Playoff Spring 2021 turnuvasına katılacak! - Son Dakika
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Sangal Esports ESL National Championships Global Playoff Spring 2021 turnuvasına katılacak!

25.05.2021 10:59
Sangal Esports ESL National Championships Global Playoff Spring 2021 turnuvasına katılacak!

Turnuvanın başlangıcına son iki gün!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Sangal Esports ESL National Championships Global Playoff Spring 2021 turnuvasına katılacak. Organizasyon turnuvaya katılacağını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Organizasyonun duyuru paylaşımında kullandığı açıklama ise şu şekildeydi:

27 - 30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan ESL National Championships Global Playoff Spring 2021 turnuvasında ülkemizi temsil edeceğiz!

Turnuvanın başlangıç tarihi Sangal Esports'un da belirttiği gibi 27 Mayıs. Avrupa'nın 8 büyük takımı IEM Circuit ödülü için kıyasıya mücadele edecek. 2 gün sonra başlayacak turnuva için nefesler tutuldu.

Organizasyonun paylaşımının altına gelen yorumlar ise dikkat çekiciydi. Taraftarlar x yerine y oynasın gibi birçok yorum yaparken takımlarına olan desteklerini bir an olsun esirgemediler.

Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'a turnuvada başarılar diliyoruz, bayrakları astırmanız dileğiyle!

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Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Sangal Esports ESL National Championships Global Playoff Spring 2021 turnuvasına katılacak! - Son Dakika

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