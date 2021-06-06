Sangal Esports European Development Championship Sezon 4 detayları belli oldu! - Son Dakika

Türkiye'de CS: GO denildiği zaman akla gelen ilk takımlardan biri olan Sangal Esports European Development Championship Sezon 4 detayları belli oldu. Sangal Esports, detayları sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu.

İsterseniz öncelikle turnuvaya katılan takımlara ve turnuvanın detaylarına ardından ise temsilcimizin grubuna göz atalım.

Turnuva 9 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 27 Haziran Pazar günü son bulacak. Turnuvanın ödül havuzu ise 30.000 Dolar. Turnuvaya Avrupa'dan toplam 16 takım katılacak. Turnuvaya katılan takımlar ise şu şekilde:

Entropiq (CIS Davet)

Akuma (CIS Davet)

IN.GAME (CIS Davet)

Tricked (CIS Davet)

Young Ninjas (İsveç Davet)

Budapest Five (Macaristan Davet)

Skade (Davet)

Sangal Esports (Davet)

Sinners (Davet)

DBL Poney (Davet)

Tricked (Davet)

HYENAS (Davet)

Fiend (Kapalı Eleme)

ex-Marlian (Kapalı Eleme)

Izako Boars (Polonya Eleme)

EC Brugge (Elite Series Spring '21)

Temsilcimizin bulunduğu grup ise şu şekilde:

Sangal Esports

DBL Poney

Tricked

EC Brugge

Playerbros ekibi olarak temsilcimize turnuvada başarılar diliyoruz!

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