Sangal Esports Flashpoint 3 Kapalı Elemeleri'nde mücadele edecek! - Son Dakika
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Sangal Esports Flashpoint 3 Kapalı Elemeleri'nde mücadele edecek!

26.04.2021 00:31
Sangal Esports Flashpoint 3 Kapalı Elemeleri'nde mücadele edecek!

Bayrakları astırmaya son 2 gün!

Ülkemizi uluslararası CS: GO arenasında başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports Flashpoint 3 Kapalı Elemeleri'nde mücadele edecek. Biz de sizler için turnuva hakkında detayları derledik.

FLASHPOINT KAPALI ELEMELERİ BAŞLIYOR

Turnuvaya Avrupa'dan toplamda 16 takım katılacak ve kıyasıya mücadele edecek. Turnuva 27 Nisan Salı günü başlayacak ve toplamda 3 gün sürecek ve 30 Nisan Cuma günü son bulacak. Turnuva süresince tüm maçlar BO3 üzerinden oynanıp Double-Elimination adı verilen sistemle oynanacak.

Turnuvada mücadele edecek takımlar ise sırasıyla şu şekilde:

  • AGO
  • Complexity Gaming
  • Dignitas
  • ENCE
  • Endpoint
  • HAVU Gaming
  • mousesports
  • Sprout
  • Movistar Riders
  • Sangal Esports
  • Lilmix
  • Tricked Esport
  • GameAgents
  • Anonymo Esports
  • Double Poney
  • SKADE

Turnuva Flashpoint Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Turnuvanın yayınlanacağı kanala ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'a başarılar diliyor ve bayrakları astırmasını temenni ediyoruz! Güç sizinle olsun.

YORUMLAR
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Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Sangal Esports Flashpoint 3 Kapalı Elemeleri'nde mücadele edecek! - Son Dakika

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