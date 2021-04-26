Ülkemizi uluslararası CS: GO arenasında başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports Flashpoint 3 Kapalı Elemeleri'nde mücadele edecek. Biz de sizler için turnuva hakkında detayları derledik.
Turnuvaya Avrupa'dan toplamda 16 takım katılacak ve kıyasıya mücadele edecek. Turnuva 27 Nisan Salı günü başlayacak ve toplamda 3 gün sürecek ve 30 Nisan Cuma günü son bulacak. Turnuva süresince tüm maçlar BO3 üzerinden oynanıp Double-Elimination adı verilen sistemle oynanacak.
Turnuvada mücadele edecek takımlar ise sırasıyla şu şekilde:
Turnuva Flashpoint Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Turnuvanın yayınlanacağı kanala ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'a başarılar diliyor ve bayrakları astırmasını temenni ediyoruz! Güç sizinle olsun.
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