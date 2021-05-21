Sangal Esports Izako Boars karşılaşması başlıyor! - Son Dakika

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports Izako Boars karşılaşması başlıyor. Spring Sweet Spring 2 Regionals turnuvasında temsilcimizin rakibi Izako Boars oldu. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden maçın duyuru paylaşımını yapmayı unutmadı.

BO3 üzerinden oynanan karşılaşmanın haritaları henüz belirlenmedi. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala haritaları öğrenmiş olacağız. Bir önceki karşılaşmada "Wisla Krakow" ekibine yenilen temsilcimiz acaba bu maçta Izako Boars'ı yenebilecek mi? Bu sorunun cevabını çok kısa bir süre içinde öğrenmiş olacağız.

BİLMENİZ GEREKENLER

Sangal Esports oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet aldı. Temsilcimizin oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla Budapest Five (2-0L), 1WIN (2-0L), Gamer Legion (2-0), GORILLAZ (2-1), Wisla Krakow (2-0L).

CS: GO Bet oranlarına göz attığımızda ise Izako Boars favori takım oluyor.

Sangal Esports ve Izako Boars daha önce hiç maç yapmadı. Organizasyonlar birbirleri karşısında ilk karşılaşmalarına çıkacaklar. Bu maçtan galip gelen taraf hangisi olacak kısa bir süre içinde öğreneceğiz.

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