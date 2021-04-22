Sangal Esports, LOOT.BET Sezon 9'un ilk maçını kazanmayı başardı! Yeni transfer S3NSEY nasıl bir performans sergiledi? - Son Dakika

Türk temsilcimiz Sangal Esports davet aldığı LOOT.BET Season 9 turnuvasının ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Sağlık sorunları sebebiyle geçici olarak Sangal Esports CS:GO kadrosundan ayrılan Ömer "imoRR" Karataş'ın ardından Sangal Esports, yeni transferi Efekan "S3NSEY" Topaloğlu ile karşılaşmada boy gösterdi. 20 takımın yer aldığı LOOT.BET Sezon 9'da temsilcimiz İsveç rakibi Lilmix'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

B03 formatında gerçekleşen karşılaşmada sırasıyla Mirage, Dust2 ve Inferno haritaları oynandı. İlk haritayı 16-11 kaybeden temsilcimiz diğer iki haritayı 16-13 ve 19-16 kazanarak ilk galibiyetini aldı. 17 yaşındaki yeni transfer Efekan "S3NSEY" Topaloğlu ilk karşılaşmada 16, ikinci karşılaşmada 25 ve son karşılaşmada 28 adam vurarak iyi bir performans sergiledi.

İşte karşılaşmanın istatistikleri: