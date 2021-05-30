Sangal Esports lurz ile yollarını ayırdı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Sangal Esports lurz ile yollarını ayırdığını açıkladı. Organizasyon ayrılık açıklamasını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Sangal Esports ayrıca takımının web sitesi üzerinden ayrılık hakkında açıklamalarda bulundu:

Bugün, VALORANT takım oyuncularımızdan İbrahim "Lurz" Sandıkçı başka bir takıma transfer oluyor. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Takımın koçu ve menajeri olan Canpolat "hardstyle" Yıldıran, gerçekleşen transferin ardından "İbrahim birlikte çalıştığımız en yetenekli ve çalışkan oyunculardan biriydi onu tanımak ve birlikte çalışmak güzeldi. İbrahim'e bizimle birlikte geçirdiği zaman için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum." sözlerini ifade etti.

İbrahim "Lurz" Sandıkçı ise "Bugün hayatımda yeni bir sayfa açarken Sangal Esports'a da veda ediyorum. 7 ay boyunca birlikte vakit geçirdiğim tüm takım arkadaşlarıma, Polat abiye, Sangal yönetimine ve değerli Sangal taraftarına her şey için teşekkür ederim." sözlerini ifade etti.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa hayırlı olmasını diliyor, lurz'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

Bu haber ilginizi çekebilir: