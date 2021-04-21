Sangal Esports oyuncusu iMoRR sağlık sorunu sebebiyle inaktif pozisyona çekildi - Son Dakika

Sangal Esports bugün Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile ESEA Premier Relegation sürecinde de takımın aktif CS: GO kadrosunda yer alan Ömer "imoRR" Karataş'ın sağlık sorunları sebebiyle kadrodan bir süreliğine ayrılacağı duyuruldu. Oyuncunun ne tür bir sağlık sorunu olduğunun detayı ise verilmedi.

Organizasyon, "Sangal Esports takım yönetimi olarak başarılı oyuncumuzun bu sürecini teknik ekibimiz ile yakından takip edip daha güçlü dönmesi için tüm imkanlarımızı sunacağız." dedi ve taraftarları süreç ilerledikçe haberdar edeceklerini ekledi.

Ekip, takıma 6. oyuncu olarak katılan Efekan "S3NS3Y" Topaloğlu'nun, yarın saat 10: 30'da oynanacak olan LOOT.BET Season 9 turnuvasında ilk beşlide olacağını da duyurdu.

Playerbros olarak Ömer "imoRR" Karataş'a çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.