Sangal Esports PACT karşılaşması başlıyor! - Son Dakika

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports PACT karşılaşması başlıyor.
LOOT.BET Season 9 turnuvasında oynanacak karşılaşma saat 14: 20'de başlayacak. BO3 üzerinden oynanacak karşılaşmanın haritaları ise henüz belirlenmedi. Maçın yayını ise üç kanal üzerinden yapılacak. Kanallar sırasıyla , ve Twitch kanalı.
İsterseniz kadrolara ve diğer detaylara birlikte göz atalım. İki takımın maça çıkacağı muhtemel kadro şu şekilde:
Sangal Esports
MAJ3R
paz
ngiN
l0gicman
S3NSEY
PACT
MINSE
lunAtic
darko
Sobol
bnox
İki takımın öne çıkan oyuncuları ise paz ve Sobol.
BİLMENİZ GEREKENLER
Sangal Esports oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Temsilcimizin oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla Tricked (2-1), Endpoint (2-0), EC Brugge (2-0), UMX (2-0W), EC Brugge (2-1).
PACT da oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Organizasyonun oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla ex-Winstrike (16-8), Infinite (16-6), Caronte (19-17), eXploit (2-1W), Endpoint (2-0)
CS: GO Bet oranlarına göz attığımızda ise Sangal Esports favori takım oluyor. Ancak oranlar birbirine çok yakın olduğu için karşılaşma farklı bir şekilde de bitebilir.
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