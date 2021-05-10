Sangal Esports Spring Sweet Spring 2 turnuvasında mücadele edecek!

Ülkemizi uluslararası CS: GO arenasında başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports Spring Sweet Spring 2'de mücadele edecek. Biz de sizler için turnuva hakkında detayları derledik.
Turnuvaya toplamda 32 takım katılacak ve kıyasıya mücadele edecek. Turnuva 10 Mayıs Pazartesi (yarın) günü başlayacak ve toplamda 3 gün sürecek ve 21 Mayıs Cuma günü son bulacak. Turnuva süresince tüm maçlar BO3 üzerinden oynanıp Double-Elimination adı verilen sistemle oynanacak.
Turnuvada mücadele edecek takımlar ise sırasıyla şu şekilde:
Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'a başarılar diliyor ve bayrakları astırmasını temenni ediyoruz! Güç sizinle olsun.
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