Sangal Esports Spring Sweet Spring 2 turnuvasında mücadele edecek! - Son Dakika
Üye Girişi
Sangal Esports Spring Sweet Spring 2 turnuvasında mücadele edecek!

Sangal Esports Spring Sweet Spring 2 turnuvasında mücadele edecek!

10.05.2021 16:10

Temsilcimiz Sangal Esports'a turnuvada başarılar diliyoruz!

Ülkemizi uluslararası CS: GO arenasında başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports Spring Sweet Spring 2'de mücadele edecek. Biz de sizler için turnuva hakkında detayları derledik.

Turnuvaya toplamda 32 takım katılacak ve kıyasıya mücadele edecek. Turnuva 10 Mayıs Pazartesi (yarın) günü başlayacak ve toplamda 3 gün sürecek ve 21 Mayıs Cuma günü son bulacak. Turnuva süresince tüm maçlar BO3 üzerinden oynanıp Double-Elimination adı verilen sistemle oynanacak.

Turnuvada mücadele edecek takımlar ise sırasıyla şu şekilde:

  • Wisla Krakow
  • Tricked
  • Izako Boars
  • 1WIN
  • Sangal Esports
  • Fiend
  • Galaxy Racer
  • Case
  • Lilmix
  • OFFSET
  • EC Brugge
  • AGF
  • 100PG
  • HONORIS
  • KOVA
  • NASR
  • GamerLegion
  • Caronte
  • 4lory
  • GORILLAZ
  • hREDS
  • eXploit
  • Chetz
  • Infinite
  • M1 EDEN
  • MASONIC
  • Ambush
  • SJ
  • 777
  • Astralis Talent
  • mYinsanity
  • Lyngby Vikings

Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'a başarılar diliyor ve bayrakları astırmasını temenni ediyoruz! Güç sizinle olsun.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

Sangal Esports, Mayıs, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Sangal Esports Spring Sweet Spring 2 turnuvasında mücadele edecek! - Son Dakika


Son Dakika
17:40 İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanife Zengin ile LGBT'liler arasında gerginlik: O parmağını indir
17:35 İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanife Zengin ile LGBT'liler arasında gerginlik: O parmağını indir
17:37 Son Dakika: 97. Gazi Koşusu'nu Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı kazandı
17:33 Son Dakika: 97. Gazi Koşusu'nu Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı kazandı
17:18 El Nino Hava Olayı Köpek Balıklarının Rotasını Şaşırtıyor
17:14 Elini yıkamak için suya uzanan adamı köpek balığı çekip aldı
17:12 Yürüyüş yapmayı planlayan LGBT'liler Taksim'de toplanmaya başladı
17:08 Yürüyüş yapmayı planlayan LGBT'liler Taksim'de toplanmaya başladı
16:49 Marmaris'teki Orman Yangınında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
16:47 Marmaris'teki orman yangınında bulunan cesedin kimliği belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 18:03:15. #1.13#
SON DAKİKA: Sangal Esports Spring Sweet Spring 2 turnuvasında mücadele edecek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement