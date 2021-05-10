Sangal Esports Spring Sweet Spring 2 turnuvasında mücadele edecek!

Ülkemizi uluslararası CS: GO arenasında başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports Spring Sweet Spring 2'de mücadele edecek. Biz de sizler için turnuva hakkında detayları derledik.

Turnuvaya toplamda 32 takım katılacak ve kıyasıya mücadele edecek. Turnuva 10 Mayıs Pazartesi (yarın) günü başlayacak ve toplamda 3 gün sürecek ve 21 Mayıs Cuma günü son bulacak. Turnuva süresince tüm maçlar BO3 üzerinden oynanıp Double-Elimination adı verilen sistemle oynanacak.

Turnuvada mücadele edecek takımlar ise sırasıyla şu şekilde:

Wisla Krakow

Tricked

Izako Boars

1WIN

Sangal Esports

Fiend

Galaxy Racer

Case

Lilmix

OFFSET

EC Brugge

AGF

100PG

HONORIS

KOVA

NASR

GamerLegion

Caronte

4lory

GORILLAZ

hREDS

eXploit

Chetz

Infinite

M1 EDEN

MASONIC

Ambush

SJ

777

Astralis Talent

mYinsanity

Lyngby Vikings

Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'a başarılar diliyor ve bayrakları astırmasını temenni ediyoruz! Güç sizinle olsun.